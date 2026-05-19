Akın Gürlek'ten "Rasim Ozan Kütahyalı" açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına da değinen Gürlek MASAK raporlarına dikkat çekti.

MASAK DETAYI

Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" dedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı. Erişim engelleme kararları ve kırmızı bülten ile aramada yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin sürdüğünü ifade eden Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da uygulandığını belirtti.

BATUHAN KARADENİZ'İN DURUMU

Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diye konuştu.