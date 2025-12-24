Akın Gürlek'ten Sadettin Saran sorusuna cevap

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, soruşturmanın işleyişine dair bilgiler verdi.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, dün katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklamalarını aktardı.

Kelkitoğlu'nun aktardığına göre Gürlek "Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak" dedi. Gürlek, Sadettin Saran sorusuna da cevap verdi.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Kelkitoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Programa gelmeden evvel Sayın Başsavcı ile konuştum. Başsavcılık kaynakları ile de konuştuğum bazı konular var. Onlar ile de ilgili açıklık getireceğim.

Sayın Başsavcıya soruşturmanın nasıl gittiğini sordum: "Soruşturmada süreç devam ediyor." dedi.

Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi diye sorduğumda: "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak.” diye bir açıklama yaptı.

Bir ikincisi; savcılık kaynaklarından aldığım bilgi, kulis bilgisi, isim vermeden söyleyeceğim. Etrafta bir sürü isim dolaşıyor ya, örneğin Fenerbahçe'nin Başkanı'nı gözaltına aldılar, testler alınıyor. Sonra da başka televizyonlarda, sosyal medyada “Sadettin Saran’dan çok daha büyük isimler var” deniliyor. Bir televizyon kanalında "Çok daha büyük isimler geliyor" diyorsanız bunun altını doldurmak gerekiyor. Savcılık ile konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları da sordum, bana söylenen şu:

“Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor.”

Soruşturmanın bu kadar genişlemesinde etkin pişmanlıktan faydalananların etkisi var mı diye de sordum: “Evet, isimleri vermeyelim.”