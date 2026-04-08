Akın Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk açıklaması: "Yasal düzenlemeler yapacağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerini Ankara Hakimevi’nde kabul etti.

Gürlek, Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte geçen pazar günü İstanbul Hakimevi’nde mağdur ailelerle bir araya geldiklerini anımsattı. Bu buluşmanın toplumda farkındalık oluşturduğunu belirten Gürlek, mağdur ailelerin sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

“TOPLUMUN YÜZDE 81’İ CEZALARI YETERSİZ BULUYOR”

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mevcut yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, “Suça Sürüklenen Çocuk’ diyoruz aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81’inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim” dedi.

“KOMİSYON RAPORU YOL GÖSTERİCİ OLACAK”

Komisyonun sahada kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Gürlek, sonuç raporunun kendileri için yol gösterici olacağını söyledi. 12. Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını aktaran Gürlek, “Bizler de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu cezaların özellikle biraz yetersiz olduğunu, toplumda cezasızlık algısı olduğunu düşünüyoruz. Sizin saha araştırmalarınız ve önerileriniz bizim için çok kıymetli. Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu konuda çalışıyoruz” diye konuştu.

ÖNLEYİCİ MEKANİZMALAR VURGUSU

Çocukların suça sürüklenmeden önceki süreçlerine dikkati çeken Gürlek, önleyici mekanizmaların önemine işaret etti. Gürlek, “Bu sadece Adalet Bakanlığı’nın görevi değil. Aile, eğitim ve sosyal çevre belirleyici unsurlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Suç politikalarının dengeli yürütülmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, “Çocuklar bizim için çok kıymetli ama bir taraftan da mağdur aileler var. ‘Cezasızlık algısı’ maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız. Şu an çalışma aşamasındayız. Sizin çalışmalarınızla birlikte bu süreci birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmanın özellikle sizin komisyonunuzun raporlarını biz dört gözle bekliyoruz. Çünkü oradan çıkacak rapor çok önemli” ifadelerini kullandı.