Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adalet Bakanı Gürlek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin "Adalet Bakanlığı olarak, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız" ifadesini kullandı.

Güncel
  • 30.04.2026 14:32
  • Güncelleme: 30.04.2026 14:37
Kaynak: Haber Merkezi
Akın Gürlek'ten Sumud Filosu açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz" diyen Gürlek, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'deki mazlum Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkati çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesi; kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlemektedir. Bu suçların failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir.

Nitekim İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na yönelik önceki saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız döneminde başlatılan soruşturma iddianameye dönüşmüş, yargılama süreci başlamıştır. Bu süreç, Türk adaletinin uluslararası hukuku savunma konusundaki kararlı duruşunun somut bir göstergesidir. Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Adalet Bakanlığı olarak; Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde, vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz."

BirGün'e Abone Ol