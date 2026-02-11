Akın Gürlek'ten yemin töreni sonrası ilk paylaşım

Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, Meclis'te krize neden olan yemin töreninin ardından sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı.

Muhalefetin Anayasa ve iç tüzüğe aykırı olarak değerlendirdiği törenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik.

Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum.

Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."