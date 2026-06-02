Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyareti duyurduğu sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli’ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."