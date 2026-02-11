Akın Gürlek, X hesabı açtı: İlk paylaşım

Adalet Bakanlığı'na atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, X hesabı açtı.

Yeni Adalet Bakanı Gürlek'in bugün açılan X hesabını İletişim Başkanlığı da takibe aldı.

Hesap; Adalet Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı hesaplarını takip ediyor.

Gürlek, X hesabından ilk paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri temelinde; şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Suç ve suçluyla mücadelede tavizsiz duruşumuzdan ödün vermeden; insan hakları standartlarını daha da yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum kuruluşları ve milletimizle istişare içinde, adalete duyulan güveni daha da pekiştirmek için gayret göstereceğiz. Bu görevi bugüne kadar özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor; bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."