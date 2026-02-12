Akın Gürlek, yardımcılarının yetkilerini yeniden belirledi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek, yardımcılarının görev ve yetki alanlarını yeniden düzenledi.

Akın Gürlek, Yılmaz Tunç dönemindeki bakan yardımcıları ile devam edecek ancak görev alanlarını değiştirdi. halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Gürlek'in yaptığı görev değişikliklerini ve detayları yazdı.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Ramazan Can, önceki dönemde yürüttüğü destek hizmetleri, strateji ve cezaevi yönetimi gibi birimlerden alınarak eğitim, mağdur hizmetleri ve Adli Tıp alanlarına yönlendirilirken; Niyazi Acar, mevzuat ve hukuk hizmetlerindeki görevini korurken strateji geliştirme ile adli sicil ve istatistik birimlerini üstlendi.

Hurşit Yıldırım, hukuk ve dış ilişkiler alanındaki görevini sürdürürken personel ve icra işleri sorumluluğunu devraldı. Mehmet Yılmaz ise bilgi işlem ve ceza işleri görevlerini korurken cezaevi yönetimi ve destek hizmetlerini de üstlendi.

İsmail Saymaz, değişiklikle birlikte cezaevi yönetimi, personel yapısı ve adli destek alanlarında yetki dağılımının yeniden şekillendiğini belirterek, Ramazan Can'ın yetki ve sorumluluk alanı önemli ölçüde daraltıldığını vurguladı.

CEZAEVİ İZİNLERİNDE YENİ DÖNEM

Şimdiye dek Ramazan Can'da olan cezaevi ziyaretleri izinleri bundan böyle Mehmet Yılmaz'da olacak. Bu değişiklik, izin konusunun artık eskisi kadar kolay olmayacağı yorumlarına yol açtı.

Kulislere de Gürlek’in, avukat sıfatı olanlar haricinde cezaevi ziyaretlerine izin vermeyeceği bilgisi yansımıştı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Ramazan Can, cezaevi izinleri konusunda ılımlı bir tavra sahipti ve tutuklu CHP'lilerin ziyareti konusunda bir sıkıntı da çıkarmıyordu.