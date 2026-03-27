Akın Gürlek: "'Yargı her zaman güçlüden yanadır' algısı yanlış bir algıdır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurttaşların adaletle ilgili "yargıya güven" ve "yargılamaların uzun olması" olmak üzere iki temel eleştirisinin olduğunu belirterek, "Bunlardan biri, maalesef 'yargı her zaman güçlüden yanadır' şeklinde bir algının olmasıdır. Bu yanlış bir algıdır. Hakim ve savcı dosyadaki delillere bakar. O şahsın güçlü olması ya da önemli bir pozisyonda olması önemli değildir. Bu konuda meslektaşlarımdan da elinden gelen ihtimamı göstermelerini bekliyorum" dedi.

Akın Gürlek, il ziyaretleri kapsamında Düzce Adliyesi'ni ziyaret ederek yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından karşılanan Bakan Gürlek, "yargıya güven" eleştirileri ve 12. Yargı Paketi hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

"HAKİM VE SAVCI DOSYADAKİ DELİLLERE BAKAR"

Gürlek, yurttaşların güven eleştirisiyle ilgili şunları kaydetti:

"Adaletle ilgili vatandaşta iki temel eleştiri var. Bunlardan biri, maalesef 'yargı her zaman güçlüden yanadır' şeklinde bir algının olmasıdır. Bu yanlış bir algıdır. Hakim ve savcı dosyadaki delillere bakar. O şahsın güçlü olması ya da önemli bir pozisyonda olması önemli değildir. Bu konuda meslektaşlarımdan da elinden gelen ihtimamı göstermelerini bekliyorum."

"UYGULAMADAKİ SORUNLARLA İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ"

12. Yargı Paketi kapsamında meslektaşlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını söyleyen Bakan Gürlek, "Sizin uygulamada karşılaştığınız sorunların yargılamanın gecikmesine sebebiyet vermemesi için çalışıyoruz. 12. Yargı Paketi ile hakim ve savcı takviyesi ile çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında adımlar atacağız" dedi.

20 yıl boyunca kürsüde görev yaptığını hatırlatan Gürlek, "Hakimlik ve savcılık yaptım; dolayısıyla yaşadığınız problemleri ve psikolojinizi çok iyi biliyorum. Meslektaşlarımıza moral sağlamak ve sorunlara yerinde çözüm üretmek için sahadayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, adliyedeki temaslarının ardından Düzce Barosu'nu ziyaret etti.