Akın Gürlek’e soru sormak ‘suç’ sayıldı: CHP’li Emir’in dokunulmazlığının kaldırılması istendi

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 17 Şubat 2026’da TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis Başkanlığı ise tezkereleri Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Bürosu'nca hazırlanan fezlekede Emir'e yöneltilen suçlamaların ne oldukları ortaya çıktı.

ŞİKAYETÇİ GÜRLEK'MİŞ

Medyascope'nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Haziran 2025’te hazırlanarak Ankara'ya sevk edilen fezlekede, Adalet Bakanı Akın Gürlek "müşteki" sıfatıyla bulunuyor.

Fezlekede Emir'e, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlaması yer alıyor.

Soruşturmanın, Akın Gürlek'in avukatının şikâyet dilekçesiyle başlatıldığı ifade edilirken, Gürlek’in avukatı Abdullah Adır'ın "Emir tarafından yapılan açıklamalarla müvekkilini hedef gösterdiğini ve kamu görevlisine hakaret ettiğini" öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Aralık 2025’te oluşturulan fezlekede, Murat Emir’in, Akın Gürlek hakkındaki lüks yat gezisi ve AKP döneminde İBB’nin kendisine lüks araç tahsis etmesine dair açıklamasına yer verildi.

SORU YÖNELTMESİ SUÇ SAYILDI

Fezlekede Emir’in, Gürlek'e yönelik söylediği, "Sen başsavcı mısın? Şimdiye kadarki başsavcılar bu araçlara bindi mi? Bu şekilde bot şovlara gidip deniz teknesi, milyar dolarlık, milyon dolarlık tekne baktı mı kendisini almak için? Veya şimdiye kadarki başsavcılar niye havuzlu, Boğaz’a nazır villada oturma gereği duymadı da sana yapılıyor bu? Senin bilmediğimiz bir görevin mi var? 2024’te yat bakmaya gitmişsin sen. Başsavcılık görevi dolayısıyla Boğaz’a nazır villa, İl Özel İdaresinin villası Akın Gürlek’e tesis edilmiş" şeklindeki sözleri suç unsuru yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emir'in o dönem Başsavcı olan Gürlek'e soru yöneltmesini, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçu olarak değerlendirerek, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.