Akın Gürlek’in tapu bilgilerini sorgulayan 3 memur görevden uzaklaştırıldı: 1 memur gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu bilgilerini sorguladıkları ve paylaştıkları gerekçesiyle üç tapu memuru açığa alındı.

Görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorguladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre hakkında soruşturma başlatılan Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli memurun ise Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Adalet Bakanı görevine getirilen Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 12 taşınmazı olduğunu ve bunların değerinin 325 milyon lira olduğunu iddia etmişti.

Gürlek'in daha önce sattığını ifade ettiği 4 taşınmazın değerinin ise 126 milyon lira olduğunu öne sürmüştü.

İddialara yazılı bir açıklamayla yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçlamaları “algı operasyonu” olarak nitelendirmişti.

Gürlek, daha sonra yaptığı açıklamada ise belgelerin sahte olduğunu söyleyip 4 adet taşınmazı olduğunu belirtmişti.