'Akın Gürlek’le tokalaşma' tartışmalarına CHP'li Başarır ve Emir'den açıklama

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Adalet Bakanlığı'na atanan ve dün TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li vekillerin arasında yemin eden Akın Gürlek'i tebrik edip tokalaştıkları iddialarına ilişkin konuştu.

"YENİ ATANAN İKİ BAKAN BİR ANDA ODAYA GİRDİ"

CHP'li Başarır, oturumdan önce AKP'nin Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile görüşmek için odada olduklarını ve yanlarında diğer partilerin de Grup Başkanvekilleri olduğunu söyledi. Yeni atanan iki bakanın bir anda içeri girdiklerini ve herkesle tokalaştıklarını söyleyen Başarır, Gürlek'e "Bugün sizin için zor bir gün olacak" dediklerini ve sonrasında odayı terk ettiklerini aktardı.

Akın Gürlek, dün TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li vekillerin arasında yemin etti / AA

"BİZ BİR MÜCADELE VERİYORUZ VE BUNU HER ORTAMDA VERİYORUZ"

halktv.com.tr'den Serhat Ağa'nın haberine göre, Başarır o anları şu ifadelerle anlattı:

"Olay TBMM'de Grup Başkanvekillerine ayrılan odada, yani bizim odamızda yaşandı. Bir Meclis oturumundan önce, AKP'nin Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile görüşmek için odadaydık. Sadece biz değil tüm partilerin Grup Başkanvekilleri oradaydı. Bir anda içeri yeni atanan iki bakan girdi. AKP'liler filan hep ayağa kalktı, geldiler herkesle tokalaştılar.

Biz de tokalaştık elbette, ben tokalaşırken 'Bugün sizin için zor bir gün olacak' dedim. 2 saniyelik bir şey, sonrasında biz hemen odayı terk ettik. Orası bizim odamız olduğu halde, onlar geldiği için biz odayı terk ettik, çıktık başka odaya gittik. Şimdi bu 2 saniyelik spontane gelişen olayı çarpıtıyorlar, yok 'tebrik etti' yok bilmem ne...

Biz kimseyi düşman olarak görmüyoruz, kimseyle savaşmıyoruz. Biz bir mücadele veriyoruz ve bunu her ortamda veriyoruz, bundan da milim geri adım atmayız. Bu kadar açık ve net. Bir de tekrar söylüyorum, orası bizim odamız, grup başkanvekillerinin odası, oraya bakanlar gelmez, genel başkanlar gelmez, orası bizim evimiz gibidir."

"ORASI BİZİM MAHREM ODAMIZ"

Konu üzerine açıklama yapan Murat Emir, o odanın mahrem odaları olduğunu ve oraya gelen herkese nezaket göstermek zorunda olduklarını anlattı. Emir bu krizde asıl etik dışı olanın oradakilerin dışarı aktarılması olduğunu söyledi:

"Biz o odada ev sahibiyiz, orası bizim mahrem odamız, o odaya gelen herkese asgari nezaket gösteririz, nezaket göstermek zorundayız. Orası arka oda, ve meclis geleneğinde tüm müzakereler orada yapılır. Partilerin grup başkanvekilleri, Meclis başkanı, meclis başkanvekilleri orada konuları müzakere eder, meclis çalışmaları orada düzenlenir. Asıl etik dışı olan oradaki konuşmaların dışarı aktarılması çünkü orası mahrem bir oda ve bizim odamız."