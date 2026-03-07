Akın Gürlek’ten bakanlığa atandıktan sonra ilk rapor

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yken 11 Şubat 2026’da Adalet Bakanı olarak atandı. Gürlek, Bakanlığa atandıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk rapor 2025 Yılı Faaliyet Raporu oldu.

Raporun girişinde bir sunuş yazısı yazan Gürlek, yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve adalete erişimin kolaylaştırılmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

“MAKUL SÜREDE YARGILAMA”

Gürlek’in sunuş yazısından öne çıkanlar şöyle:

“Bakanlığımız, yargı sisteminin daha erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yargı alanında izlenecek yol haritasını ortaya koyan ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi, adalet sistemimizin daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çalışmalarına yön vermektedir.

Bu kapsamda makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve adalete erişimin kolaylaştırılması Bakanlığımızın temel politika öncelikleri arasında yer almaktadır.

Yargı teşkilatının iş yükünün dengelenmesi ve yargılamaların daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla yeni mahkemeler kurulmuş, mevcut mahkemelerin kapasitesi artırılmış ve ihtisaslaşmayı güçlendiren düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu sayede vatandaşlarımızın yargı hizmetlerine daha hızlı ve kolay biçimde erişimi sağlanmıştır.

Teşkilatın fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla ülke genelinde yapımı devam eden ve tamamlanan adalet hizmet binaları projeleri hayata geçirilmiş; çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

“İSTİNAF” AÇIKLAMASI

"İstinaf kanun yolunun etkinliğinin artırılması amacıyla bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin kurumsal kapasitesi güçlendirilmiş; istinaf mahkemelerinde yeni daireler kurulmasıyla istinaf yargılamalarında iş yükü dengelenmiş ve karar süreçlerinin hızlandırılması yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Uyuşmazlıkların yargı mercilerine intikal etmeden çözülmesini teşvik eden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de Bakanlığımızın öncelikli çalışma alanları arasında yer almıştır. Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamalarının etkinliğinin artırılması sayesinde çok sayıda uyuşmazlık kısa sürede çözüme kavuşturulmuş; mahkemelerin iş yükü azaltılırken taraflar arasında sulh ve uzlaşma kültürünün güçlenmesi sağlanmıştır.

“GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK”

"Önümüzdeki dönemde de hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi amacıyla çalışmalarımız aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdürülecek; yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve yargıya duyulan güvenin daha da artırılması için gerekli tüm adımlar atılmaya devam edilecektir."