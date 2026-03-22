Akın Gürlek’ten bilirkişi açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek bilirkişi sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, “Raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik” dedi.

Gürlek şu ifadeleri kullandı:

“Bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik:

Rapor Teslim Kontrolü ve Aylık Bakılacak İş Sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük.

Aylık dosya sayısını; normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik.

Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik.

Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu’nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık. Yargı sistemimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”