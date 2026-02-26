Akın Gürlek’ten Erdoğan’a doğum günü mesajı: “Türkiye Yüzyılı’nın mimarı”

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 72’nci yaş günü nedeniyle sosyal medyadan kutlama mesajı paylaştı.

Gürlek, Erdoğan için “Türkiye Yüzyılı’nın mimarı” ifadelerini kullandı.

Gürlek sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu; adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."