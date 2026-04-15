Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

AKP’nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, “Dosya faili meçhule kalmıştı. Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Başsavcılık delilleri topladı. Çok titiz çalıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmeli” dedi.

"SONUNA KADAR GİDİLMELİ"

Gürlek'in açıklamaları şöyle:

"Soruşturma bizim talimatımızla başlamadı. Faili meçhule kalmıştı. Başsavcılık bize geldi, delilleri topladığını söyledi. Tabii burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya.

Kamu vicdanını yaralayan bir olaydı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor.

Soruşturma devam ediyor. Gözaltı süreci var. Bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşturmayla ilgili talimat verme yetkimiz yok. Şu an bu soruşturmanın üzerine gidilmesi çok önemli.

Hiçbir şahıs önemli değil. Suç var mı, yok mu savcılar buna bakar."

NE OLMUŞTU?

Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.