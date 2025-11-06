Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4 ve 5 Kasım tarihlerindeki açıklamalarında kendisine yönelik iftira içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Özel’in “ikinci maaş”, “lüks yaşam” ve “itine köpeğine sahip çık” gibi sözlerle müvekkilinin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu savundu.

Sabah'ın haberine göre; Gürlek’in avukatı Abdullah Adır tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Özel’in açıklamalarının “kişilik haklarına ağır saldırı” niteliğinde olduğu belirtildi.

Dilekçede, Özgür Özel’in 4 Kasım’daki grup toplantısında ve 5 Kasım’daki Ümraniye mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalar yaparak Gürlek’i hedef aldığı, ardından da Başsavcı’nın kamu görevine yakışmayacak şekilde “ikinci maaş” aldığı yönünde ithamda bulunduğu ifade edildi.

ETİMADEN İDDİASI DA DİLEKÇEDE

Dilekçede, Gürlek'in Etimaden Anonim Şirketi'nin Lüksemburg'daki kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği bulunduğu iddiasının gerçek dışı olduğu, Gürlek'in bu göreve Bakan Yardımcılığı döneminde atandığı, ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildikten sonra şirketin hiçbir toplantısına katılmadığı ve herhangi bir kazanç elde etmediği ifade edildi. Ayrıca, Özel'in "itibarsızlaştırma saikiyle hareket ettiği" öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Özel, 5 Kasım Çarşamba günü Ümraniye'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde İmamoğlu'nun afişlerinin engellenmek istendiğini açıklamış ve "Ümraniye'de Ekrem Başkan'ın resmi olan afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar. O resme efelik yapmakla, aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" diye konuşmuştu. Özel'in sözlerinin ardından soruşturma başlatılırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tazminat davası açmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu soran ve yanıt için söz konusu Ümraniye mitingine kadar süre tanıyan Özgür Özel, "zaman doldu" diyerek iddiasını açıklamıştı. Özel'in paylaştığı belgelere göre; Akın Gürlek, Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandı ve 9 ay boyunca maaş aldı.