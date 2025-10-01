Akın İpek'in "Beyaz Köşk"ü dördüncü ihalede satıldı

FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding’e ait ve 15 Temmuz sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İstanbul Bebek’teki "Beyaz Köşk", dördüncü ihalede alıcı satıldı.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu.

Koza Altın’ın beyanına göre ihale 11 Eylül 2025 duyurusunda belirtildiği şekilde yürütüldü. Açıklamada şöyle denildi:

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."

Yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcı hakkında bilgi paylaşılmadı.

YALI HAKKINDA

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk"te iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor.

Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. "Kahverengi Köşk" olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor.

"Kahverengi Köşk"te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.