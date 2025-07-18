Akit üzerinden Özgür Özel'e gözdağı: Senin de sonun Silivri olacak!

Yandaş Akit gazetesi bugünkü manşetiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel'i hedef aldı.

Akit'in manşetinde "Senin de sonun Silivri olacak!" ifadesi kullanıldı.

Manşetin üst başlığında ise "Önüne geleni tehdit eden Özel'in ağzından çıkanı kulağı duymuyor" denildi.

Haberde Özgür Özel'in tutuklu CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafına yer verillirken, haberde şu ifadeler yer aldı:

"Delegelere lüks otellerde ve pavyon köşelerinde dağıtılan paralarla, CHP Genel Başkanı koltuğuna oturtulan Özgür Özel, gölgesinde siyaset yaptığı hırsızlık, yolsuzluk zanlısı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar başta olmak üzere yargı mensuplarından medya temsilcilerine kadar önüne geleni tehdit etmesi, “Özel’in de sonu Silivri olacak” şeklinde yorumlandı."

Yandaş gazete, Özgür Özel'i hedef aldığı manşet haberine geniş yer verdi.

Buğra Kardan imzalı haberde ayrıca AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun demecine de yer verildi.