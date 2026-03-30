Akit yazarı emeklileri hedef aldı: "Ne istiyorsunuz?"

Akit yazarı İdris Günaydın, açlığa mahkum edilen emeklileri hedef alarak "Ne istiyorsunuz?" dedi.

En düşük emekli aylığının açlık sınırının altında kalması ve alan kişi sayısının 5 milyon TL'ye yaklaşması nedeniyle milyonlarca yurttaş geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıldı.

Hayat pahalılığına karşı iktidardan adımlar bekleyen emekliler, yandaş yazar tarafından skandal sözlerle hedef alındı.

Gerici Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü "Git gel market 3600 TL" başlıklı yazısında emeklilere "Ne istiyorsunuz" diye seslendi.

"HESAP UZMANLARI VAR, EMEKLİ SAYISI BELLİ"

Seyyanen zam talep eden emeklilere seslenen Günaydın, "Dünya yangın yerine dönmüş, yıllardır ateş çemberi içinde yaşıyoruz, devletin gözlemleri, hesap uzmanları var, emekli sayısı belli; hâlâ seyyanen zam seyyanen zam deyip duruyorsunuz" dedi.

'Geç yaşta' evlenen ve çocukları çalışmayan emeklileri de hedef alan Günaydın, "İnsaf edin: Emekli demek karısı ve kendisi iki kişi demektir. Eğer geç evlenmiş ise, geç çocuk sahibi olmuş ise, çocuklarını çalıştırmıyor ve evlendirmiyor ise hükümet ne yapsın?" sözlerini kullandı.

Giresun, Almanya ve İstanbul'da yaptığı market alılverişlerini anlatan Günaydın, "Özellikle arabayı pahalı mallarla doldurdum; 3600 tl tuttu. Domates bildiğiniz gibi, biber bildiğiniz gibi. Nerede pahalılık?" ifadelerini kullandı.

"YEMİN ET, ALDIĞIN MAAŞ SANA YETMİYOR DİYE"

Günaydın'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Bu emekliler mahalleyi doyuracaklar, Havai’ye tatile gidecekler, her ay bilmem kaç gram altın yatırım yapacaklar; hükumet, gözün çıksın, niye vermiyorsun?

Emeklilerin bazıları her akşam içecekler, tüttürecekler; hükümet niçin vermiyorsun?

Bazı emekliler her gün Anıtkabir’i ziyaret edip Acı olacaklar.

Hükümet! Niye mazot- benzin pahalı ha?

Ya kardeşim millet devlet için var, devlet millet için. Ne zaman fedakarlık yapacağız? Ölünce mi? Bu ülkede fidan gibi gençler canlarını verdiler bizim için. Yemin et, aldığın maaş sana yetmiyor diye."