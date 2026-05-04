Akit’in hedef gösterdiği muhabirimiz Toprak'ın babası açığa alındı

İlayda SORKU

Ülkedeki hukuksuzluklara her gün bir yenisi ekleniyor. Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluşta müdür yardımcısı olarak görev yapan 30 yıllık kamu emekçisi Hasan Toprak, görevinden uzaklaştırıldı.

Karar, BirGün muhabiri kızı Sarya Toprak’ın Gülistan Doku dosyasına ilişkin haberinin hemen ardından geldi. Yandaş Yeni Akit, Toprak ailesini açık bir şekilde hedef gösterdi.

30 yıllık devlet memuru ve KESK üyesi olan Hasan Toprak hakkında, çalıştığı kurumda bir personelin yaklaşık iki ay önce yaptığı şikâyet üzerine idari soruşturma başlatıldı. Şikâyette Toprak’a “mobbing” ve “dini değerlere hakaret” suçlamaları yöneltildi.

Dosyada bu suçlamaları destekleyen herhangi bir somut kanıt yer almadı. Yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan soruşturma sürecinde Toprak görevine devam etti.

Soruşturmaya ilişkin kurumdaki personellerin ifadeleri alındı fakat herhangi bir görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmadı. Ancak bir buçuk aydır yürütülen soruşturma henüz tamamlanmamışken, 29 Nisan’da Toprak için ani bir görevden uzaklaştırma kararı verildi.

YENİ AKİT HEDEF GÖSTERDİ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA GELDİ

Karar, Hasan Toprak’ın kızı, muhabirimiz Sarya Toprak’ın Gülistan Doku dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheli Uğurcan Açıkgöz hakkındaki haberinin ardından geldi. Haberde, Uğurcan Açıkgöz’ün uzun namlulu silahlarla verdiği pozlara ve amcası Cihan Açıkgöz’ün, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde AKP Tunceli İl Başkanı olmasına yer verilmişti. Cihan Açıkgöz halen AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi.

Bu haberin ardından muhabirimiz Sarya Toprak, 18 Nisan’dan itibaren yandaş Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik olarak hedef gösterildi.

Say’ın paylaşımlarının ardından Yeni Akit’te yayınlanan haberde muhabirimiz Sarya Toprak’ın gazetecilik faaliyeti kriminalize edilirken ailesi de haberin konusu haline getirildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı biçimde ailenin kişisel bilgileri paylaşıldı. Haberde baba Hasan Toprak’ın görev yaptığı kurum, memuriyet geçmişi, KESK üyesi olması ve sendikal faaliyetleri de hedef gösterildi.

HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI YAPTILAR

Sosyal medyadaki bu paylaşımlarda emniyet, Bursa Valiliği ve AKP Bursa İl Başkanlığı’nın resmi hesapları etiketlenerek “harekete geçme” çağrısı yapıldı.

Bu yayınların hemen ardından, yaklaşık bir buçuk aydır hakkında yürütülen soruşturma süren ancak bu süre boyunca herhangi bir tedbir kararı uygulanmayan Hasan Toprak’a, 29 Nisan günü görevinden uzaklaştırıldığı tebliğ edildi. Aynı gün İl Müdürlüğü’ne çağrılan Hasan Toprak’a karar sözlü olarak da ifade edildi.

“KESK ÜYESİ TEK İDARECİYDİ”

KESK Bursa Dönem Sözcüsü Derviş Erdem ise konuya ilişkin BirGün’e konuştu. Görevden uzaklaştırma kararının herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmadığını belirten Erdem, “Arkadaşımız Hasan Toprak Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlardaki tek KESK üyesi idareciydi. Bu sebeple onu uydurma gerekçelerle görevden uzaklaştırdılar” dedi.

Yeni Akit Gazetesi’nin yaptığı haberi hatırlatan Erdem, “Ailenin bu şekilde hedef gösterilmesi kabul edilemez ve çok sıkıntılı bir durum. Bunu hep yapıyorlar. Bir gazete önce hedef gösteriyor, sonra il müdürlükleri ve valilik hızla pozisyon alıyor. Bu olayda bunu yine çok açık bir şekilde gördük. Soruşturma devam ederken arkadaşımızı aniden açığa aldılar. Ailenin kişisel bilgileri de paylaşıldı. Bu konuda da suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

SİSTEMATİK BİR BASKI VAR

“Somut herhangi bir gerekçe olmadan arkadaşımızın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bu hafta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ile görüşeceğiz” diyen Erdem, şöyle devam etti:

“Bizim talebimiz liyakata dayalı atamaların yapılması. Sarı sendikanın üyesi olmayan herkesi hedef alıyorlar, görevden uzaklaştırmak istiyorlar. Bu sistematik bir hal aldı. Daha önce başka arkadaşlarımız da benzer şeyler yaşadı. Biz bunlara karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”