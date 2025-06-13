Akkon Üniversitesi’nde işten çıkarılmıştı: Mahkeme 70 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti

Almanya Berlin’deki Akkon Üniversitesi’nde 2024 yazında üniversite yönetimi tarafından işten çıkarılan Prof. Dr. Kenan Engin’in açtığı davada mahkeme kararını açıkladı. 11 Haziran’da görülen davada Berlin İş Mahkemesi, Engin’e 70 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Göçmen kökenli ve uluslararası öğrencilerin üniversitede ayrımcı muameleye maruz kaldığına dair çeşitli gözlemlerini ve mevcut şikâyetlerini üniversite yönetimine kurumsal kanallarla bildirmesi üzerine işten çıkarılan Engin, mahkeme kararının ardından açıklama yaptı.

"KİŞİSEL BİR DAVA SÜRECİ DEĞİLDİ"

Engin yaptığı açıklamada, “Bu sadece kişisel bir dava süreci değildi. Bu süreç boyunca birlikte yürüttüğümüz tartışmalar, paylaştığımız fikirler ve ortaya koyduğumuz eleştiriler, daha kapsayıcı, adil ve eşitlikçi bir akademi için önemli katkılar sundu. Bu süreçte özellikle, eğitimde fırsat eşitliği ve kapsayıcılık, kurumsal yapılarda güç ilişkileri ve sorumluluk ile yapısal ayrımcılık ve dışlayıcı mekanizmalar konularına dikkat çektik. Bu tartışmaların, üniversitelerde daha adil ve şeffaf yapılar kurulmasına katkı sunmasını umuyorum. Çünkü bilimsel kurumların güvenilirliği, çeşitliliği tanıyan ve eşitliği temel alan yapılarla mümkündür” dedi.

Engin, kendisine ödenecek 70 bin euro tazminatın bir kısmını ırkçılık, ayrımcılık ve eğitim adaleti alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Engin, göçmen kökenli ve uluslararası öğrencilerin üniversitede ayrımcı muameleye maruz kaldığına dair çeşitli gözlemlerini ve mevcut şikâyetlerini üniversite yönetimine bildirmişti. Ardından üniversite yönetimi ayrımcılık iddialarını araştırmak yerine Engin’e 15 Nisan 2024 tarihinde bir fesih sözleşmesi sunmuş ve bu belgeyi imzalaması yönünde idari baskı uygulamıştı. Sözleşmeyi imzalamayı reddeden Engin’in ders programı kaldırılmış ve nihayetinde 29 Temmuz 2024’te iş sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti.