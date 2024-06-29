Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü iki araca çarptı: 2 ölü, 35 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü karşı şeride geçerek yine NGS işçilerini taşıyan diğer servis aracı ve otomobile çarptı. Olay sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir servis aracı ile otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

İ.K. idaresindeki 06 EEP 718 plakalı Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçti.

Bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki 27 R 2950 plakalı otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan 31 AIM 470 plakalı servis aracına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki uzman çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba'nın (38) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan uzman çavuş Y.D. ile 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.