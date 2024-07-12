Akkuyu NGS’deki konteynerde yangın

Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulumu devam eden Akkuyu NGS inşaatında faaliyet yürüten bir izolasyon firmasına ait ofis konteynerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanan olmadı.

Güncel 12.07.2024 15:31 Giriş: 12.07.2024 15:31

Güncelleme: 12.07.2024 15:31 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA