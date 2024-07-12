Akkuyu NGS’deki konteynerde yangın
Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulumu devam eden Akkuyu NGS inşaatında faaliyet yürüten bir izolasyon firmasına ait ofis konteynerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde inşaatı devam eden Akkuyu NGS sahasında faaliyet gösteren bir izolasyon firmasına ait ofis konteynerinde yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, Akkuyu itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.