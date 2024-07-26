Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva görevden alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulumu devam eden Akkuyu NGS AŞ'nin yönetiminde değişikliğe gidildi. Buna göre, Akkkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, görevden alınarak yerine Anton Dedusenko, genel müdürlüğe ise Sergei Butckikh getirildi.

Mersin'de çevre ve doğa savunucularının karşı çıktığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Anastasia Zoteeva, görevden alındı.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Akkuyu NGS sahasında aylık çalışma toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, inşaat ve montaj işlerinin büyük bölümünü gerçekleştiren yüklenici firmaların yöneticilerinin de katıldığı toplantıya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin gelecekte üstleneceği 'NGS işletmecisi' rolü gereği, Türk tarafının da onayı ile yönetim kadrosunda yapılan değişiklikle Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Anton Dedusenko ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirilen Sergei Butckikh katıldı."

Toplantıda, projenin uygulanmasındaki mevcut aşama ile sonraki adımlara dair yol haritası, inşaat ve montaj işlerinin ilerleyişi, ekipman tedariki ve 1'inci ünitenin sistemleri ve bileşenleri için devreye alma öncesi uygulanacak test programının ayrıntılı olarak tartışıldığı kaydedilen açıklamada, tarafların ayrıca Türk tedarikçilerin projeye katılımının artırılması ve proje için nitelikli personel yetiştirilmesi konularına da değindiği belirtildi.

"ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, "Ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Akkuyu NGS'nin ilgili bütün tarafların katılımıyla aylık olarak gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarımızın önemi, projenin önümüzdeki aşamaları dikkate alındığında daha da artmaktadır. Tüm paydaşlar olarak bu süreci en iyi şekilde yürütmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

Açıklamada ayrıca, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'in daha önce Akkuyu Nükleer AŞ genel müdür birinci yardımcılığı ve NGS yapı işleri direktörlüğü görevini üstlendiği kaydedildi.

Fotoğraf: Görevden alınan eski Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva

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BirGün yazarı Özgür Gürbüz, tüm hisseleri Rusya’ya ait Akkuyu Nükleer A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi Gennady Sakharov'un 28 Mart 2024 tarihinde Moskova’da rüşvet suçlamasıyla tutuklandığını yazmıştı. Moskova’nın ilgili Bölge Mahkemesi, Telegram hesabından Sakharov’un parmaklıklar arkasındaki fotoğrafını paylaşmıştı. Sakharov’un 15 yıla kadar ceza alabileceği söyleniyor.