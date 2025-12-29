Akkuyu Nükleer Santrali Nerede? İnşaatı Ne Zaman Tamamlanacak?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. “Akkuyu Nükleer Santrali nerede?”, “Akkuyu NGS ne zaman bitecek?”, “Akkuyu Nükleer Santrali elektrik üretimine ne zaman başlayacak?” gibi en çok aranan soruların yanıtları güncel proje detaylarıyla birlikte netleşiyor. Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin enerji üretiminde kritik bir rol üstlenecek.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NEREDE BULUNUYOR?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin iline bağlı Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Santral sahası Yanışlı bölgesinde bulunuyor. Akdeniz kıyısında yer alan tesisin soğutma kaynağı doğrudan Akdeniz olacak şekilde planlandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLADI?

Akkuyu projesi uzun yıllara yayılan bir tarihçeye sahip. İlk yer lisansı 1970’li yıllarda verilmiş olsa da santral inşaatının temeli resmî olarak 2015 yılında atıldı. Rus devlet şirketi Atomstroyexport tarafından yürütülen projede birinci ünitenin temeli 2018’de, diğer ünitelerin temelleri ise 2020, 2021 ve 2022 yıllarında atıldı. 27 Nisan 2023’te yakıt çubuklarının sahaya getirilmesiyle tesis resmi olarak “nükleer tesis” statüsü kazandı.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NE ZAMAN BİTECEK?

Toplamda dört reaktörden oluşacak tesisin genel tamamlanma süreçleri şöyle planlandı:

Ünite Reaktör Tipi Net Üretim Kapasitesi İnşaat Başlangıcı Planlanan Elektrik Üretimi Akkuyu 1 VVER-1200 1114 MW 3 Nisan 2018 2026 (planlı) Akkuyu 2 VVER-1200 1114 MW 26 Haziran 2020 2027 (planlı) Akkuyu 3 VVER-1200 1114 MW 10 Mart 2021 Akkuyu 4 VVER-1200 1114 MW 21 Temmuz 2022

Projenin tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte Akkuyu’nun Türkiye elektrik tüketiminin önemli bir bölümünü karşılaması beklenmektedir.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİN KAPASİTESİ VE ÖZELLİKLERİ

Akkuyu NGS, 4 × 1.200 MW kurulu güç ile toplamda yaklaşık 4.800 MW kurulu kapasiteye sahip olacak. Her bir ünitenin net üretim gücü 1114 MW olarak planlanıyor. Santral tam kapasite faaliyete geçtiğinde yıllık yaklaşık 40 milyar kWh elektrik üretmesi hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer Santrali Türkiye’nin enerji ihtiyacının ne kadarını karşılayacak?

Santral tam kapasite çalışmaya başladığında Türkiye elektrik tüketiminin yüzde 10'unu tek başına üretebilir. 1.200 MW Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 2,7'sine denk geliyor.