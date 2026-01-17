Akkuyu Nükleer’de tarihin en büyük peşkeşi iddiası

Haber Merkezi

Türkiye’nin enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olarak dikkat çeken Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda büyük bir vurguna imza atıldığı iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'a göre, proje kapsamında Rusya’nın işletme süresi boyunca 180 milyar 70 milyon dolar, güncel kurla 7 trilyon 777 milyar lira net kâr elde edeceği ortaya çıktı. Santralda Rusya’nın 69 yıllık işletme süresi boyunca planlanan toplam işletme net karı 207 milyar 399 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı belgelerde, kullanılan kredilerin (anapara ve faiz toplamı) 24 milyar 229 milyon dolar, hissedar katkısı (özsermaye) tutarının ise 3 milyar 100 milyon dolar olduğu belirlendi. Bu kalemler düşüldüğünde, Rusya’nın toplam net karının 180 milyar 70 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Söz konusu tutar güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liraya karşılık geldi. Yavuzyılmaz, projeyle Cumhuriyet tarihinin en büyük peşkeşine imza atıldığını söyledi.