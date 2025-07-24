Akkuyu yine hak gaspının adresi

Bilge Su YILDIRIM

2 aydır maaşlarını alamayan Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatında çalışan işçilerin gerçekleştirdikleri eyleme jandarma, dün TOMA ve cop ile müdahale etti. Daha önce de alacaklarının ödenmesi talebiyle iş bırakan ve işverenden ödemenin yapılacağı yönünde söz alan işçiler, maaşların yatırılmaması üzerine dün yeniden eylem yaptı. Jandarma, santral içinde toplanarak eylem yapan işçilere şiddet kullanarak müdahale etti. TOMA'nın müdahale ettiği işçiler coplarla şiddete maruz bırakıldı, santral boyunca kovalandı.

İşçiler Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatındaki kötü çalışma koşulları ve maaşların yatırılmaması sebebiyle uzun süredir çeşitli eylemler gerçekleştiriyordu. Akkuyu Nükleer AŞ ile 30 Temmuz 2022’de anlaşma imzalayan Rus firma TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi, maaşlarla ilgili işçilere yaptığı en son açıklamada, “Elimizdeki parayla icra borcu ödeyeceğiz, ancak ondan sonra maaş yatırırız” dedi.

İŞÇİLERİN HAKKIYLA BORÇ KAPATACAKLAR

Firma, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ‘vergi ve sigorta primlerini ödemek için gerekli kaynaklara sahip olmadığını’ iddia ederek şirkete haciz gelmemesi adına elindeki parayla SGK’ye ödeme yapacağını söyledi. Firmanın işçilere gönderdiği bilgi mesajında şu ifadeler yer aldı:

“SGK bize 2,3 milyar Türk lirası tutarındaki alacak tahsil işlemlerinin başlatıldığına dair bildirim göndermiştir. Söz konusu borcun geri ödenmemesi halinde, SGK, kamu alacaklarının tahsili konusundaki özel yetkileri çerçevesinde, TSM Enerji’nin tüm taşınır ve taşınmaz mallarına haciz koyabilir. Bu durum, şirketimizin faaliyetlerinin tamamen durmasına yol açacaktır. Yapılacak ödemeler, ancak söz konusu vergi borcu ödendikten sonra mümkün olacaktır.”

NE MAAŞ VERİYORLAR NE DE TAZMİNAT

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı adına gönüllü avukatlık yapan Derya Demir, yaşanan sürece ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. İşçilerin Nisan ayı maaşlarını ancak Haziran’da alabildiklerini aktaran Demir, şunları söyledi:

“İşçiler şu an hiçbir zam alamadan, 2024’teki maaşlarıyla çalışıyorlar. Yaklaşık 6 aydır ise toplu işten çıkarmalar gerçekleşiyor. Toplu işten çıkarmalar başlamışken izin hakkı olan işçileri ücretli, hakkını kullanmış işçiler ise ücretsiz izine çıkarıldı. Bugünkü eylemin doğuş sebebi de bu aslında, ücretsiz izinden bugün dönen işçiler, şantiyeye girdiklerinde bir kez daha ücretsiz izine çıkarıldıklarını öğreniyorlar. Sonucunda da artık eylem kararı alıyorlar çünkü işçinin bu kadar uzun ücretsiz izini kaldıracak gücü de yok. Ayrıca ücretsiz izin emeklilik primlerine de yansımıyor. Öte yandan şu an çıkışı verildiği halde kıdem tazminatını alamayan da çok işçi var. Dava süreci zaten uzun, Akkuyu inşaatı hakkında açılan işçi davalarından kimisi 2022’den bu yana devam ediyor… Buralı işçileri toplu işten çıkarmalarda kovdular, daha ucuza çalıştırabildikleri göçmen işçilere ise ‘Çalışma izninizi uzatmayız, ne haliniz varsa görün’ diyorlar. Bazı işçilerin alacağı tazminat ile ilgili arabulucu süreci başlatıldı ama arabulucular şantiyeye bile gelmiyor. İşçinin kıdem alacağı örnek veriyorum 100 bin liraysa işverene arabulucu belge yolluyor 50-60 bin lira için. İşçi de hiç alamamaktansa bunu almayı tercih ediyor. Hatta kimi işçilerin belgesi şantiyeye bile gelmemiş, çıkışı verildikten sonra tazminatını alamayan işçiye ‘Sana belgeyi postalarız’ demişler. O da gelmemiş eve. İşçiler tüm bunlar karşısında eylem yapınca da ağır müdahalelere maruz bırakılıyor.”