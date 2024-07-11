Akkuyu’da işçiler yemekten zehirlendi

Kötü çalışma koşulları ile sık sık gündeme gelen Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulumu devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan çok sayıda işçi, öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Salgın hastalık, kötü çalışma koşuları, geç ödenen ücretler gibi sorunlar nedeniyle tepkilerin odağı olan Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali bu kez de gıda zehirlenmesi şüphesiyle gündeme geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre, çok sayıda işçi dün öğle yemeğinde yedikleri et nedeniyle rahatsızlandı. İşçiler, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Silifke Devlet Hastanesi'nde bulunan çok sayıda işçi kalabalıktan dolayı ayakta serumla tedavi edildi.

Öğle yemeğini tüketmeyen ve zehirlenmeyen işçilerden biri, akşam 4 işçi arkadaşını hastaneye götürdüğünü söyleyerek "Dün öğle yemeğinde et kavurma verdiler. Ben onu yemedim, akşam eti yiyen işçi arkadaşlarım rahatsızlandı. Gece iki gibi hastaneye gittik, çok kalabalıktı. Sürekli ambulanslar yüzlerce işçiyi taşıdı. Daha önce de en az üç defa zehirlenme yaşandı burada. Acil servis doluydu, benim hastaneye götürdüğüm dört arkadaşımda ayakta serum aldı. İşçiler bugün işe gelmedi bu sebeple. Şu anda evde yatıyor pek çok işçi" dedi.

"İŞÇİLERE TAKİP CİHAZI TAKILDI" İDDİASI

Aynı işçi, Akkuyu’da çalışan işçilerin geç ödenen ücretleri, sürekli yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin de hatırlatmalar yaparak, "Yemekte uzun sıralara giriyoruz, alınca da zehirleniyoruz. Çalışma şartları çok sıkıntılı. Mobbing var. İstaç’ta çalışan bir arkadaşın koluna takip cihazlı saat takmışlar. Ne kadar mola yapıyor, ne kadar çalışıyor izliyorlar" diye konuştu.

Akkuyu’da çok sayıda göçmen ve başka illerden gelen işçi olduğunu aktaran işçi, önlerine konan bozuk yemeklere tepki gösterek, "Aylardır buardayım. Bakanlıktan ya da resmi bir yerden hiç denetim yapmaya geldiklerini görmedim. Burada yaşananları görmezden geliyorlar. Canımızın kıymeti yok" diye seslendi.