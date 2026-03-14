AKM'de talihsiz kaza

Deniz Burak BAYRAK

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenen Romeo ve Juliet balesi temsilinde bir kaza meydana geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi repertuvarında yer alan eserin 2’nci perdesinde gerçekleştirilen kılıçlı dövüş sahnesi sırasında balet Can Bezirganoğlu yaralandı.

Can Bezirganoğlu

Sahnedeki dövüş koreografisi sırasında balet Mehmet Nuri Arkan ile yapılan kılıçlı sahnede Bezirganoğlu’nun üst bacağından yaralandığı ve yoğun şekilde kan geldiği görüldü. Can Bezirganoğlu rolünün ardından apar topar kulise götürüldü. Olayın ilk anlarında bazı seyircilerin yaşananları koreografinin bir parçası sandı. Temsil bir süre daha devam etti, daha sonra ise mekâna ambulans çağrıldığı belirtildi. Yaralanan balet Bezirganoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin resmî bir açıklama ise henüz yapılmadı.