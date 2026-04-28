AKOM açıkladı: İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava geliyor

AKOM'un raporuna göre İstanbul'a perşembe günü itibarıyla yeniden soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Sıcaklıklar, 3-5 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyecek.

  • 28.04.2026 09:57
  • Giriş: 28.04.2026 09:57
  • Güncelleme: 28.04.2026 10:04
Kaynak: Haber Merkezi
AKOM açıkladı: İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da çarşamba gününe kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 16-19 dereceler aralığında bahar değerlerine seyredeceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü itibarıyla bölgede yeniden soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların 3-5 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

29 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu

30 Nisan Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

1 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

2 Mayıs Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

3 Mayıs Pazar: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

4 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

