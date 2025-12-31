AKOM açıkladı: İstanbul'da 2026'nın ilk günü hava nasıl olacak?

İstanbul'da 2026 yılının ilk gününde kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentte etkili olması beklenen kar yağışına dair uyarılarda bulundu.

AKOM'un açıklamasına göre bugün (31 Aralık Çarşamba) akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı 1 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıracak.

Kar yağışının, Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kar yağışının İstanbul’un kuzey ve yüksek bölgelerinde 1–5 cm, şehir merkezinde ise yol kenarları ile çatıları beyazlatacak kadar bir örtü oluşturabileceği ve yağışlı havanın ardından yaşanacak soğuma ile don olayları ve yollarda gizli buzlanma hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren hafif şekilde başlaması beklenen yağışların perşembe sabahı saatlerinden itibaren etkisini artıracağı; Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Beklenen kar yağışının İstanbul’un kuzey ve yüksek bölgelerinde 1–5 cm, şehir merkezinde ise yol kenarları ile çatıları beyazlatacak kadar bir örtü oluşturabileceği ve yağışlı havanın ardından yaşanacak soğuma ile don olayları ve yollarda gizli buzlanma hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."



