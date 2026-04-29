AKOM açıkladı: İstanbul'da günlerce sağanak yağış olacak
AKOM yayımladığı hava durumu raporunda; İstanbul'un 4-5 gün sürmesi beklenen bir yağmurlu havanın etkisi altına gireceğini aktardı. Sıcaklıkların da 6 derece birden düşeceğini bildiren AKOM, bazı bölgelerde aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağını belirtti.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.
İstanbul'un yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini bildiren AKOM, yağışların önümüzdeki 4-5 gün boyunca aralıklarla etkisini göstereceğini aktardı.
SAĞANAK YAĞIŞ
İstanbul'da 16 ila 19 derecelerde seyreden seyreden sıcaklıklar yağış havayla birlikte 4 ila 6 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyecek.
AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Perşembe (Yarın) akşam saatlerinden itibaren bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı tahmin ediliyor. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile halihazırda 16-19°C’ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor."
HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU
30.04.2026 Perşembe
Min: 8°C Max: 17°C
PARÇALI BULUTLU, AKŞAM YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 1–3 kg arası
01.05.2026 Cuma
Min: 7°C Max: 12°C
ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–15 kg arası
02.05.2026 Cumartesi
Min: 6°C Max: 14°C
PARÇALI BULUTLU, YEREL YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 1–3 kg arası
03.05.2026 Pazar
Min: 6°C Max: 13°C
ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası
04.05.2026 Pazartesi
Min: 7°C Max: 12°C
ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 10–25 kg arası
05.05.2026 Salı
Min: 8°C Max: 13°C
ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası