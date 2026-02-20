AKOM açıkladı: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (20-50 km/s) eseceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacğaı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Sistemdeki cephe geçişleri esnasında sıcaklıklarda günden güne 8-10 derecelere varan dalgalanmaların yaşanacağı, bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kış koşullarının etkili olacağı öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

21 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

23 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu

26 Şubat Perşembe: Az bulutlu, açık