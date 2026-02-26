AKOM açıkladı: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 5-8 dereceler aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un raporuna göre cumartesi günü İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklarla yağışlı bir hava bekleniyor. Pazar günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

27 Şubat Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

1 Mart Pazar: Parçalı ve çok bulutlu

2 Mart Pazartesi: Az bulutlu ve açık

3 Şubat Salı: Parçalı ve az bulutlu

4 Şubat Çarşamba: Az bulutlu ve açık