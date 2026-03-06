AKOM açıkladı: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 10 dereceler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

7 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

8 Mart Pazar: Parçalı ve az bulutlu

9 Mart Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık

11 Mart Çarşamba: Az bulutlu ve açık

12 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu