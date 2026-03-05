AKOM açıkladı: İstanbul'da sıcaklıklar kış değerlerine gerileyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuuvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 10 derecelerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

6 Mart Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

7 Mart Cumartesi: Parçalı bulutlu

8 Mart Pazar: Parçalı ve az bulutlu

9 Mart Pazartesi: Parçalı bulutlu

10 Mart Salı: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

11 Mart Çarşamba: Çok bulutlu, hafif yağmurlu