AKOM açıkladı: İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, kısa süreli ve yerel (kuzey ilçelerde) sağanak geçişleri dışında ciddi bir yağış beklenmiyor.

Güneyin sıcak havasını bölgeye taşıyan güneyli rüzgarlar (lodos) ve güneşin ısıtıcı etkisi nedeniyle sıcaklıkların 27-30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

2 Haziran Salı: Az bulutlu ve açık

3 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

4 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık

5 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık

6 Haziran Cumartesi: Az bulutlu ve açık

7 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık