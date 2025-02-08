AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yeni haftada hava durumunun nasıl olacağını açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8°C aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

AKOM'un aktardığına göre haftalık hava raporu şöyle:

10 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu (yüksekler karlı)

11 Ocak Salı: Karla karışık yağmurlu (yüksekler karlı)

12 Ocak Çarşamba: Hafif yağmurlu

13 Ocak Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

14 Ocak Cuma: Hafif yağmurlu