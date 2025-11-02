AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için haftalık hava raporunu açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta ortasına kadar (Çarşamba) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün olacağı, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da pazartesi ve salı günleri parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Ayrıca yağış da beklenmiyor.

Çarşamba ve perşembe günü için ise sağanak uyarısı yapıldı.

Cuma ve cumartesi günleri ise parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak.