AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif çisentili yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların ilin 10-12°C’ler aralığındaki değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Yeni haftada İstanbul’da hava genellikle az ve parçalı bulutlu seyredecek, hafta ortasında çok bulutlu günler görülecek, cuma akşamı ise yağmur bekleniyor.

2 Mart Pazartesi: Az bulutlu ve açık

3 Mart Salı: Parçalı ve az bulutlu

4 Mart Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

5 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

6 Mart Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

7 Mart Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu