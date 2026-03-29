AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca 12–16 °C aralığında seyretmesi beklenirken, yağışlı havanın bütün hafta etkili olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

Yeni haftada İstanbul’da hava genellikle çok bulutlu ve yağışlı seyredecek. AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

31 Mart Salı: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

1 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

2 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

3 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

4 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu