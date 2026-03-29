AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM, İstanbul’da yeni haftada havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. Sıcaklıkların 12–16 derece aralığında seyretmesi beklenirken, yağışın hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca 12–16 °C aralığında seyretmesi beklenirken, yağışlı havanın bütün hafta etkili olacağı tahmin edilmektedir" denildi.
Yeni haftada İstanbul’da hava genellikle çok bulutlu ve yağışlı seyredecek. AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
31 Mart Salı: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
1 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
2 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
3 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
4 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu