AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 23-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgesel yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

12 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

13 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu

15 Mayıs Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

16 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu