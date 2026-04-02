AKOM açıkladı: İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altında bulunuyor" denildi.

Açıklamada, "Pazar gününe kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görülebileceği, sıcaklıkların 14-16 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

3 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

4 Nisan Cumartesi: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

5 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

6 Nisan Pazartesi: Az bulutlu ve açık

7 Nisan Salı: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

8 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu