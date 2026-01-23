AKOM açıkladı: İstanbul'un 6 günlük hava durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da görülen soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte, ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir" denildi.

Açıklamada, "Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

24 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

25 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

26 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu ve yağmurlu

27 Ocak Salı: Sağanak yağmurlu

28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

29 Ocak Perşembe: Hafif yağmurlu