AKOM açıkladı: İstanbul’da yağış bekleniyor mu?

İstanbul’da hafta boyunca güneşli ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM’un yayımladığı 7 Mayıs tarihli rapora göre, İstanbul’da hafta boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor. Kent genelinde havanın çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Megakentte sıcaklıkların 22-25 derece aralığında seyredeceği belirtildi.

GECE SAATLERİNDE 13 DERECEYE DÜŞECEK

Perşembe günü sabah saatlerinde 12 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece, gece ise 13 derece olacak.

Nem oranının yüzde 45 ila 75 arasında değişeceği, lodosun ise zaman zaman orta kuvvette 5-20 km/s hızla eseceği ifade edildi.

HAFTA SONU YAĞIŞ GEÇİŞİ YAŞANACAK

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre cuma günü parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi günü ise yerel yağış geçişleri bekleniyor. Haftanın devamında parçalı bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul’da çarşamba günü aralıklı yağmur görülebileceği kaydedildi.