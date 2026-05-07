AKOM açıkladı: İstanbul’da yağış bekleniyor mu?
AKOM, 7 Mayıs hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, megakentte hafta boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor. Kent genelinde havanın çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların 22-25 derece aralığında seyredeceği belirtildi.
İstanbul’da hafta boyunca güneşli ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM’un yayımladığı 7 Mayıs tarihli rapora göre, İstanbul’da hafta boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor. Kent genelinde havanın çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Megakentte sıcaklıkların 22-25 derece aralığında seyredeceği belirtildi.
GECE SAATLERİNDE 13 DERECEYE DÜŞECEK
Perşembe günü sabah saatlerinde 12 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece, gece ise 13 derece olacak.
Nem oranının yüzde 45 ila 75 arasında değişeceği, lodosun ise zaman zaman orta kuvvette 5-20 km/s hızla eseceği ifade edildi.
HAFTA SONU YAĞIŞ GEÇİŞİ YAŞANACAK
AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre cuma günü parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi günü ise yerel yağış geçişleri bekleniyor. Haftanın devamında parçalı bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul’da çarşamba günü aralıklı yağmur görülebileceği kaydedildi.