AKOM açıkladı: Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'u terk ediyor
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da soğuk ve hafif yağış yerini sıcak havaya bırakıyor. Sıcaklıklar çarşamba günü artmaya başlayacak, hafta sonuna kadar bahar değerlerinde seyredecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'un raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde 4-5 gün süre ile etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
Bu nedenle halihazırda 14-16 dereceler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların çarşamba itibarıyla artmaya başlayacağı, hafta sonuna kadar 22-24 dereceler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
6 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
7 Mayıs Perşembe: Az bulutlu ve açık
8 Mayıs Cuma: Parçalı ve az bulutlu
9 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı ve az bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
