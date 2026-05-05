AKOM açıkladı: Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'u terk ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde 4-5 gün süre ile etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Bu nedenle halihazırda 14-16 dereceler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların çarşamba itibarıyla artmaya başlayacağı, hafta sonuna kadar 22-24 dereceler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

6 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

7 Mayıs Perşembe: Az bulutlu ve açık

8 Mayıs Cuma: Parçalı ve az bulutlu

9 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı ve az bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu