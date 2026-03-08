AKOM'dan 6 günlük rapor: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yeni haftada ciddi bir yağış beklenmezken, havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık

11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

13 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu