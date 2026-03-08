AKOM'dan 6 günlük rapor: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da yeni haftada ciddi bir yağış beklenmiyor. Havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yeni haftada ciddi bir yağış beklenmezken, havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.
Açıklamada, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık
11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
13 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/gddrqkBuLw— AKOM (@ibbAkom) March 8, 2026