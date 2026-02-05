AKOM'dan 6 günlük rapor: İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 13-15 dereceler aralığında bahar değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

6 Şubat Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

7 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

8 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

9 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, akşam yağmurlu

10 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu

11 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu