AKOM'dan 6 günlük tahmin: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da yeni haftada aralıklarla hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların cuma gününden itibaren 5-6 derece birden düşerek mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yeni haftada aralıklarla hafif yağmur geçişleri beklenirken sıcaklıkların cuma gününden itibaren 5-6 derece birden düşerek mevsim normallerinin altında olması bekleniyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
6 Nisan Pazartesi: Az bulutlu ve açık
7 Nisan Salı: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
8 Nisan Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu
9 Nisan Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
10 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
11 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
